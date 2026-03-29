محافظ أسيوط: حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدي للأغذية الفاسدة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، في إطار خطة شاملة تستهدف حماية صحة المواطنين والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومباحث التموين، نفذت حملة مكبرة بنطاق مركز أسيوط، أسفرت عن ضبط ومصادرة 331.5 كجم من الأغذية الفاسدة والمتغيرة في خواصها الطبيعية، شملت أسماكًا مملحة (ملوحة)، ومصنعات دواجن، ومصنعات لحوم، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وشدد المحافظ على أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق والمجازر، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في حماية المواطنين من أي ممارسات ضارة بصحتهم، مؤكدًا استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ لضبط المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة الغذاء.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع الوعي لدى المواطنين، من خلال التوعية بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية، وضرورة شراء المنتجات من مصادر موثوقة ومعتمدة، مشيرًا إلى أن وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش الغذائي.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة نحو تحقيق منظومة غذائية آمنة ومستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة أبناء المحافظة.