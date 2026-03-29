محافظ أسيوط يواصل متابعته لمعدلات تنفيذ كوبري الحواتكة بمنفلوط

واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع رفع كفاءة كوبري الحواتكة على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط.

في إطار حرصه على تسريع وتيرة التنفيذ بالمشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد المحافظ، خلال جولته، أهمية المشروع باعتباره محورًا مروريًا حيويًا يخدم أهالي قرية الحواتكة والقرى المجاورة، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، لتيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمود عزازي ممثل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمهندسين والفنيين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الموقف التنفيذي للأعمال، حيث اطلع على ما تم إنجازه من أعمال، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال صب الكمرات الخرسانية والبلاطات وتركيبها، وذلك ضمن مراحل استكمال الهيكل الإنشائي للمشروع، تمهيدًا لبدء التشغيل الجزئي أمام حركة المواطنين.

وأوضح اللواء محمد علوان أن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع تأتي لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ودفع معدلات الأداء، مع تكليف الأجهزة التنفيذية بالتدخل الفوري لتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة الإنشائية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والاستدامة، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.