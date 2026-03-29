الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة على المستشفيات وتوصيات عاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات

حملة مرورية على مستشفى ديروط المركزي
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالمنظومة الصحية، من خلال تكثيف المرور الميداني على المستشفيات والمنشآت الطبية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الصحة بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد جمال وكيل الوزارة، دفعت بلجنة متخصصة بقيادة الدكتور عصام نبيل مدير إدارة الطب العلاجي، للمرور على مستشفى ديروط المركزي، بهدف تقييم الأداء الطبي ومراجعة انتظام العمل بمختلف الأقسام، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وضمت اللجنة عددًا من قيادات المديرية من بينهم الدكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة، والدكتورة حنان جلال مدير إدارة المعامل، والدكتورة مروة يوسف مدير إدارة الطوارئ، والدكتورة دعاء مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة سمر الألفي مدير إدارة الصيادلة، والدكتور سمر سلامة مسؤول المستلزمات، والدكتورة وفاء هنري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والدكتور محمود إسماعيل مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتور أحمد عبد الرازق عضو إدارة متابعة المديريات ومكافحة العدوى وسلامة المرضى، وأحمد الريفي مدير إدارة خدمة المواطنين، حيث شمل المرور تفقد أقسام الأشعة، والاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والعمليات، والعيادات الخارجية، إلى جانب متابعة وحدة المبتسرين، للتأكد من الالتزام بالمعايير الطبية وجودة الرعاية المقدمة.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع المباشر لآراء المرضى ومرافقيهم، في إطار تقييم مستوى الخدمة من منظور المستفيدين، حيث تم رصد بعض الملاحظات الميدانية والتعامل معها بشكل فوري، لافتًا إلى سرعة استجابة الفريق الطبي داخل المستشفى، خاصة في قسم الغسيل الكلوي، حيث جرى التدخل العاجل لإنقاذ حالة مريض احتاج إلى رعاية طبية فورية.

وأضاف أنه على هامش الجولة، تم عقد لقاء مع إدارة المستشفى لمناقشة نتائج المرور، واستعراض أبرز الإيجابيات والتحديات، إلى جانب حصر الاحتياجات العاجلة من المستلزمات الطبية وغير الطبية، مع التأكيد على سرعة تلافي الملاحظات وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على مستوى الخدمة.

وشدد محافظ أسيوط على أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن منظومة رقابية مستمرة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير، مع استمرار تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي لضمان حصول المواطنين على خدمة طبية آمنة ومتميزة.

