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حوادث

ضبط مسئول بأحد المجالس المحلية بسوهاج قام بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:49 م
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئول بأحد المجالس المحلية بسوهاج لقيامه بالتواطؤ مع بعض الأشخاص وتسهيل إستيلائهم على أراضى أملاك الدولة، وعدم إتخاذ الإجراءت اللازمة حيالها.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من مأمور شهر عقارى بمكتب توثيق المنشأة ، بقيام رئيس مكتب المساحة بالمنشأة بالتواطؤ مع ورثة أحد المواطنين والتلاعب بكشف تحديد المساحة المحررة بمعرفته الموجهة للشهر العقارى (بالمنشأة) وإثبات بيانات " على خلاف الحقيقة" تفيد انتزاع مساحة من الأرض لصالح إحدى مشروعات الرى.

أكدت تحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة البلاغ ، وقيام المدعو/عرفة.ع.ع – مواليد 1961 - رئيس مكتب المساحة بالمنشأة ، بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع ورثة المدعو/إسماعيل.م.س ، من خلال التلاعب بكشف تحديد مساحة، وإثبات بيانات تفيد أن المساحة المنزوعة من أرض الورثة لصالح إحدى مشروعات الرى تبلغ (14 قيراطا ، و5 أسهم) خلافًا للحقيقة، مما ترتب عليه استيلاء الورثة على فرق المساحة دون وجه حق ، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال نزع تلك المساحة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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