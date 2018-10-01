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رياضة

مختار مختار يتذكر أفضل مباراة للراحل صفوت عبدالحليم.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:42 ص
مختار مختار فى مداخله
مختار مختار فى مداخله مع الاعلامي هاني حتحوت
حسن العمدة
نعى مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، صفوت عبد الحليم زميله السابق بالنادي الأهلي الذي وافته المنية مساء الأحد.

وقال مختار مختار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "موت صفوت كان مفاجيء بالنسبة لنا وله تأثير كبير علينا".

وتابع: "صفوت من الناس اللي عيشنا مع بعض فترة طويلة طيبة للغاية، الفترة الي فاتت ابتعد عننا بسبب ظروف مرضه".

وواصل مدرب الأهلي السابق: "لعبنا مع بعض كتير، كان يملك مهارة ترويض الكرة بشكل غير طبيعي، من أفضل المباريات اللي لعبناها سويًا أمام فريق مونشن گلادباخ الألماني، كنا واقفين بنتفرج عليه في الملعب".

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