بعد تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان 2018.. تعرف على آخر 10 ملكات جمال ببيروت.. صور

توجت، مساء أمس، مايا رعيدي بلقب ملكة ملكة جمال لبنان لعام 2018، بعد منافسة قوية خاضتها مع 15 فتاة، فى حفل ضخم وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة اللبنانية وخبراء الجمال والفنانين كـ"نانسي عجرم ونادين نسيب ومايا دياب".



كثيرات هنّ ملكات الجمال اللواتي تربعن على عرش الجمال اللبناني، ولكن القليل منهن ما زلن يرسخن في الذاكرة بسبب استمرار تواجدهن على الساحة الإعلامية والفنية بعد انتخابهن، على عكس أخريات غبن عن الساحة و الأضواء، ونرصد لكم من خلال السطور التالية، آخر 10 ملكات جمال فى لبنان، وكيف أصبحن ذلك.



-روزاريتا طويل هي ملكة جمال لبنان عن سنة 2008:

دخلت مجال تقديم البرامج التلفزيونية من خلال مشاركتها في فقرات برنامج "Be Live" المنوّع والذي يبث على شاشتي "LBC" الفضائية اللبنانية و"روتانا خليجية"، وكانت لها مشاركة مميزة في برنامج "رقص النجوم" على قناة "MTV" اللبنانية.



-مارتين أندراوس ملكة جمال لبنان 2009:

من مواليد عام 1990، نالت شهادة الماجستير من الجامعة اللبنانية الأمريكية، قسم العلوم السياسية، وهي مرشحة لنيل الدكتوراه في العلاقات الدولية وفضلت الابتعاد عن الأضواء والاهتمام بالشق الأكاديمي.



-رهف عبدالله ملكة جمال لبنان 2010:

فازت باللقب وهي في 22 من العمر، درست إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأمريكية، قدمت نفسها كإعلامية بارزة ومتمكنة، كما أنها عشقت العمل الاجتماعي وشكلت جزءًا حيويًا فيه، وهي اليوم منسقة العلاقات العامة في جمعية يازا للتوعية بالسلامة المروريّة، كما أنها السفيرة الفخرية لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.



-يارا خوري ملكة جمال لبنان 2011:

من مواليد 1992، درست الإعلام وتهوى التمثيل والتصوير وعرض الأزياء، تخصصت في الراديو والإذاعة والأفلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وبرعت في مجال تنظيم الحفلات الكبيرة والمناسبات الخاصة، ولكنها ابتعدت فى الوقت الحالى عن الظهور فى وسائل الإعلام.



-رينا شيباتي ملكة جمال لبنان 2012

من مواليد 1990، تنافست على اللقب مع شقيقتها التوأم رومي شيباني التي حصلت على لقب الوصيفة الأولى،واصلت رينا مسارها الأكاديمي، ونالت شهادة أولى في التصميم والفن التطبيقي، ثمّ نالت الماجستير في الهندسة المعمارية ولكنها اختفت عن الأضواء بعد حصولها على اللقب.



-كارين غراوي ملكة جمال لبنان 2013:

كان عمرها 22 عاما عندما توجت بلقب ملكة جمال لبنان، وتبنت أيضًا خلال سنة انتخابها قضية مناهضة العنف ضد المرأة، وبعدها تابعت كارين دروسها في الهندسة الداخلية، وهي اليوم فى منصب مديرة الجودة بشركة "لار كي تكت".



-سالى جريج ملكة جمال لبنان عام 2014:

شاركت فى مسابقتى ملكة جمال الكون ومثلت لبنان في ملكة جمال العالم 2014 بلندن، وتزوجت بعد سنة من تربّعها على العرش، واختفت أيضا من على الساحة الإعلامية.



-فاليري أبو شقرا على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2015:

فازت على لقب صاحبة أجمل وجه في العالم وفق مجلة،«Global Beauties»، العالمية والمتخصّصة بالجمال، كما حازت فاليري لقب وصيفة الجمال في العالم والأجمل في قارة آسيا.



يذكر أنّ فاليري كانت فازت بالمركز الرابع في مسابقة ملكة جمال العالم، و أشتهرت فاليري ب إسهاماتها في المشاريع الإنسانية العديدة، كما دخلت عالم الإعلام، وتعمل الأن على تقديم برامج تعنى بشؤون الموضة.



- ساندي تابت الحاصلة على للقب عام 2016:

اختارت الابتعاد عن الظهور الإعلامي والعمل في دائرة الضوء، واكتفت بالعمل الاجتماعي على مشاريعها.



- بيرلا الحلو الحائزة على ملكة جمال لبنان لعام 2017:

بيرلا الحلو المتخصصة في إدارة الأعمال والتسويق، حملت إلى جانب لقب ملكة جمال لبنان 2017 لقب ملكة الثقة بالنفس، وبعد فوزها أهدت التاج الذي زيّن رأسها الى كل امراة تحاول تحقيق أهدافها، وعلى المستوى الشخصي تعيش بيرلا قصة حب مع شاب، نشرت صورًا كثيرة معه عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" واسمه مارسيل طالب، وتعكس حبهما الكبير، وتحرص على متابعة دراستها الجامعية وبالأخص دراسة الماجستر على الرغم من انشغالاتها العديدة.