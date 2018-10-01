مصر بين عظماء العالم للتايجى فى بلغاريا بـ 11 ميدلية

انتفض الفراعنة فى ثالث ايام بطولة العالم للتايجى فى بلغاريا وانتزعوا ذهبيتان وثلاث برونزيات وضعتهم بين عظماء العالم فى الووشو كونغو فو ، وبقيت امامهم خطوة او ميدالية ذهبية للدخول فى المربع الذهبي والتفوق على اكثر من 34 دولة تضم كوكبة من ابطال العالم رغم مشاركة أبناء النيل بجيل جديد فى اغلبه من المواهب الواعدة وسط الابطال واصحاب الخبرات.



وحصد أحمد عبد الرحمن، ونسمة عمر السيد ميداليتين ذهبيتين وحصد حسن خليفة ميداليتين فضيتين فيما حصد يوسف عبدالرحمن الميدالية البرونزية لتكون حصيلة فراعنة الووشو كونغ فو في بطولة العالم للتايجي 11 ميدالية بواقع ذهبيتان وازرع ميداليات فضية وخمس ميداليات برونزية.



وشهد اليوم الاول للبطولة حصد احمد عبد الرحمن وساره صلاح علي ميداليتين فضيتين.



وشهد اليوم الثاني حصد محمد ناحي للميدالية البرونزية وحصد هشام احمد الميدالية الفضية وحصدت سلمي صلاح الميدالية البرونزية وحصد يوسف عبد الرحمن الميدالية الفضية.



ويخوض ابطالنا سباق اليوم بأمل انتزاع ذهبيتين لتحقيق إنجاز تاريخى جديد.



ويتراس بعثة الفراعنة السيد محمد عاشور رئيس مجلس ادارة الاتحاد والدكتور اسامة الشناوي اداري للبعثة، واحمد عبدالعزيز مدير فني والحكم الدولي حاتم فواد وحسن خليفه مدرب الفريق الي سيمثل منتخب مصر كلاعب بالاضافة للاعبين يوسف عبد الرحمن وساره صلاح وهشام نبيل وسلمي صلاح ومحمد ناجي و حمد عبد الرحمن وهشام احمد وشهد احمد عبد العزيز ونسمة عمر السيد.