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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: ما فعله جوميز أمام سموحة «لغز».. وتوقعت ألا يفوز الزمالك|فيديو

صدى البلد

انتقد محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق، ما قام به المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدف دون مقابل.

وقال محمد صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «ما قام به جوميز في مباراة سموحة يُسمى لغز، وحينما رأيت التشكيل عرفت أن الزمالك لن يفوز».

وأضاف محمد صلاح: «القادم للزمالك صعب وأهم بكثير بالنسبة للاعبي الزمالك وجماهيره».

وتابع قائلًا: «لا أفهم سبب إراحة سامسون أكينولا في مباراة سموحة، بل على العكس كان يجب ان يشارك في المباراة بوقت أطول».

ورأى محمد صلاح انه كان على جوميز إراحة التونسي حمزة المثلوثي ونبيل عماد «دونجا» فقط أمام سموحة.

وحول رأيه في صفقات الزمالك الجديدة، قال صلاح: «أنا عاجبني محمد شحاتة من الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، لكنه الدفع به في مركز الظهير الأيمن تأليف».

وأشار محمد صلاح إلى أن زياد كمال كان جيدًا مع نادي إنبي، مستطردًا: «لكن لا أستطيع تقييم مستواه مع الزمالك».

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