وزير الخارجية يصل القاهرة عائدا من نيويورك برفقة وفد رفيع

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الاثنين، السفير سامح شكري وزير الخارجية، والوفد المرافق له، عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب إنهاء الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته هناك، والتي استغرقت عدة أيام.



وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول السفير سامح شكري والوفد المرافق له، على متن الطائرة المصرية القادمة من نيويورك عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.



جدير بالذكر أن السفير سامح شكري ووفد مرافق له من وزارة الخارجية، كان قد رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، شارك خلالها في عدد من المحافل والجلسات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.