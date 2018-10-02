حياة ألتون جون فى فيلم Rocketman

طرحت الشركة المنتجة لفيلم " Rocketman " البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى خلال الايام القليلة المقبلة.



ويرصد الفيلم حياة اسطورة الموسيقي الشهيرة ألتون جون من أيامه الأولى التي كان يدرس خلالها في الأكاديمية الملكية للموسيقى ، وصولا إلى صعوده السريع إلى عالم الموسيقى في السبعينات وما بعدها.



فيلم " Rocketman " من اخراج المخرج الانجليزى ديكستر فليتشر ، ومن بطولة تارون إيجرتون وريتشارد مادن وبرايس دالاس هوارد وجيما جونس وجيمي بيل ولوك وايت واليسون بول وغيرهم .

