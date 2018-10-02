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ديني

رد المفتى على رجل يمنع زوجته من مساعدة والديها ماليا ..فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
محمود ضاحي

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من سائل يقول :هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من مساعدة والديها لكبر السن والعجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص.

أجاب المفتي خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لزوجها وما يدخل في أملاكها هو خاص بها تتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم.

وأضاف أن الإسلام أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة في وقت كانت المرأة مهدرة في الحقوق قبل نزول التشريع الإسلامي، مال الزوجة خاص بها لا يتدخل الزوج في هذا الأمر ولا يحجر عليها ولايمنعها من تصرفاتها .

وتابع": نقول للزوج مما يجب عليك ومما ينبغي أن تساعد زوجتك في صلة رحمها ووالديها وبكل أنواع البر لأن الله قضى الإحسان إلى الوالدين وكلما أرشدت وأمرت بصلة رحمها كان لك من الأجر.

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