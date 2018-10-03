المصري يكشف آخر الاستعدادات لمباراة فيتا كلوب الليلة

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق جاهز الليلة بشكل كبير لمواجهة فيتا كلوب، ضمن منافسات مباراة الذهاب من نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.



وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير " انرجي " : "نثق كمجلس إدارة في الإدارة الفنية، بقيادة حسام حسن، لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم الصعود من بورسعيد".



وتابع: "لا يشغلنا حاليا مباراة الرجاء وإنيمبا، كل التركيز على فيتا كلوب".



وأضاف: "السبب الحقيقي وراء نجاح الفريق، هو توزيع الاختصاصات، فنحن نترك الإدارة الفنية تماما للجهاز الفني، ودورنا يظهر بعد اجتماع سليمان حلبية رئيس النادي من التوأم وتحديد احتياجاتهم ودورنا تنفيذها".