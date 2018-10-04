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رياضة

أزارو وكوليبالي ينضمان لمعسكر المغرب ومالي عقب لقاء الاتحاد

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يطير وليد أزارو وساليف كوليبالي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لينضمان لمعسكر منتخبي المغرب ومالي يوم ٨ أكتوبر الجاري.

وتلقى النادي الأهلي خطابات رسمية من الاتحادين المغربي والمالي باستدعاء الثنائي وليد أزارو وكوليبالي للانضمام لمنتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية المقبلة.

وتقرر سفر الثنائي للانتظام في معسكراتهم بعد مشاركتهما مع الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٧ أكتوبر الجاري.

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