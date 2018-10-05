وفاة المخرجة عطيات الأبنودى عن عمر 79 عاما

أعلنت أسماء يحيى الطاهر ابنة المخرجة القديرة عطيات الأبنودي، عن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض.



وكتبت عبر حسابها الشخصى "فيسبوك": "ماما فكت قيود جسمها اللى حاصرها وروحها راحت لربنا.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".



يذكر أن عطيات الأبنودى مخرجة وكاتبة ومنتجة وممثلة مصرية، اسمها بالكامل عطيات عوض محمود خليل وولدت عام 1939 في السنبلاوين بالدقهلية ودرست القانون بكلية الحقوق في جامعة القاهرة وحازت على درجة الليسانس في عام 1963 كما واصلت الدراسة بعدها بالمعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1972، كما حصلت على زمالة مدرسة السينما والتليفزيون الدولية من بريطانيا في عام 1976 وباتت واحدة من أبرز الأسماء في صناعة الأفلام التسجيلية في مصر، كما أنها قامت بتأسيس شركة إنتاج، وهى شركة (أبنود فيلم)، واهتمت في أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر.