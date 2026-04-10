ديني

موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 10 أبريل 2026

شيماء جمال

موعد صلاة الجمعة اليوم 10 أبريل 2026م و22 شوال 1447هـ.. يكثر البحث عنه عبر محرك البحث جوجل، لحرص المسلمين على اغتنام رابع جمعة فى شهر شوال، والتبكير للمسجد للحصول على الثواب العظيم، لذلك سنذكر لكم مواعيد الصلوات اليوم فى عدد من المحافظات.

موعد صلاة الجمعة فى القاهرة  ١١:٥٦ ص صباحا.

مواقيت الصلاة في القاهرة
 

صلاة الفجْر    ٤:٠٤ ص
الشروق    ٥:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر    ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر    ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب    ٦:١٩ م
صلاة العِشاء    ٧:٣٩ م
 

مواقيت الصلاة في الجيزة
 

صلاة الفجْر    ٤:٠٥ ص
الشروق    ٥:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر    ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر    ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب    ٦:١٩ م
صلاة العِشاء    ٧:٣٨ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
 

صلاة الفجْر    ٤:٠٧ ص
الشروق    ٥:٣٨ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر    ٣:٣٧ م
صلاة المَغرب    ٦:٢٦ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٦ م

هل أحصل على ثواب صلاة الجمعة حال إدراك الإمام في التشهد الأخير

هل أحصل على ثواب صلاة الجمعة حال إدراك الإمام في التشهد الأخير؟.. تساؤل يشغل بال العديد من المصلين حول الأثر الفقهي والجزائي .

 ومن المعروف شرعاً أن التبكير لصلاة الجمعة يعد سنة مؤكدة وقربة عظيمة إلى الله، حيث رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال والتطيب والذهاب مبكراً للمسجد قبل اعتلاء الخطيب المنبر لما في ذلك من أجر جزيل، إلا أن ظروفاً مثل النوم المتأخر أو الطوارئ قد تدفع البعض للحاق بالصلاة في أنفاسها الأخيرة.


وفي هذا الصدد، قدم الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، بياناً شافياً للمسألة أوضح فيه أن من أسمى فضائل يوم الجمعة الحرص على الحضور قبل انطلاق الخطبة، معللاً ذلك بأن الملائكة تقف على أبواب المساجد لتدوين أسماء الداخلين تباعاً، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة صحفها للاستماع إلى الذكر، وهو ما يعني أن من يتأخر عن هذا التوقيت يُحرم من فضيلة وفضل التبكير المسجل في صحف الملائكة، وإن ظل له ثواب أداء الفريضة ذاتها في حال أدرك ضوابطها الشرعية.


وتطرق عاشور إلى فتوى وردت لدار الإفتاء المصرية عبر منصاتها الرسمية تتعلق بالحالة الفقهية لمن يدخل المسجد ولا يدرك سوى التشهد الأخير مع الإمام، مبيناً أن الحد الأدنى الذي تدرك به صلاة الجمعة هو إدراك ركعة كاملة مع الإمام، ويتحقق ذلك قانوناً بإدراك الركوع في الركعة الثانية، فإذا لحق المصلي بالإمام وهو راكع وسبح تسبيحة واحدة قبل رفع الإمام، فقد أدرك الجمعة ويتمها ركعتين، أما في حالة الدخول والإمام في وضع السجود أو جالساً للتشهد الأخير، فإن المصلي في هذه الحالة لم يدرك صلاة الجمعة شرعاً.


واختتم المستشار السابق لمفتي الجمهورية توضيحه بالتنبيه على خطأ فقهي شائع يقع فيه البعض، مشدداً على أن من لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام (أي دخل في السجود أو التشهد) يجب عليه أن ينوي الصلاة ظهراً وليس جمعة، ويؤديها أربع ركعات كاملة بعد سلام الإمام، مؤكداً أن صلاتها ركعتين في هذه الحالة يعد فهماً خاطئاً ومخالفاً للقواعد الفقهية المستقرة، مما يستوجب على المسلم الانتباه لصحة عبادته وتصحيح مفاهيمه حول أحكام المسبوق في صلاة الجمعة.

