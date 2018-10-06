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الإسكندرية تدخل عصر الأوتوبيس الكهربائي.. يسع 90 راكبا ومجهزا لذوى الاحتياجات.. تصل سرعته لـ80 كم في الساعة وبطاريته تكفى للسير 250 كم حتى إعادة الشحن.. والمحافظ: طفرة غير مسبوقة لتطوير النقل العام

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
لإسكندرية تدخل عصر
لإسكندرية تدخل عصر الأوتوبيس الكهربائي
أحمد عبد العزيز
محافظ الإسكندرية:
  • وصول أول أتوبيس يعمل بالكهرباء وتشغيله للتجربة لمدة ٣ أشهر
  • يخفف استنزاف موارد الدولة من الموارد البترولية ويحقق معايير البيئة العالمية
  • قدرة المحرك تبلغ ٣٠٠ كيلو وات تعادل ٤٢٠ حصانا
  • نظام الشحن يصل من ٣ إلى ٤ ساعات ومدة الضمان ٣ سنوات
  • استيراد باقى الدفعة التي تصل إلى ١٤ أتوبيسا بعد نجاح التجربة 

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، عن وصول أول أتوبيس يعمل بالكهرباء وتشغيله للتجربة لمدة ٣ أشهر لاختباره من خلال الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وكلية الفنون العسكرية ووزارة البيئة، وبعد نجاح التجربة سيتم استيراد باقى الأتوبيسات التي تصل إلى ١٤ أتوبيسا.

وأكد محافظ الإسكندرية إن وصول الأتوبيس الكهربائي إلى الإسكندرية طفرة غير مسبوقة لدعم وتطوير وتحسين أنظمة النقل العام داخل المحافظة، ولمواجهة الزيادات المستمر في احتياجات النقل وأيضا استنزاف موارد الدولة من الموارد البترولية وكذا لمواجهة التلوث البيئي. مشيرا إلى أن المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي تنتج عوادم تحتوى على اول وثاني أكسيد الكروبون واكاسيد النيتروجين الملوثة للجو واكاسيد الكبريت السامة.

وأوضح أنه أول نموذج للاستخدام في مصر لتحقيق معايير البيئة العالمية وتخفيف نسب التلوث الناتجة عن عوادم السيارات وتوفير استهلاك الوقود المدعوم والمهدر خلال التوقفات المرورية.

ولفت إلى أن الأتوبيس الكهربائي مميز نظرا لاحتوائه على مكيف ونظام تتبع ومجهز لاستقبال أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة كما أنه مزود بنظام wifi، موضحا بأنه إنشاء منظومة نقل جماعي جيدة ومتطورة من الضروريات التي تحتاج إليها المدينة.

جدير بالذكر أن الأتوبيس الكهربائي المورد يسع ٩٠ راكبا، وتصل السرعة القصوى له إلى ٨٠كم في الساعة، وقدرة المحرك تبلغ ٣٠٠ كيلو وات أي فيما يعادل ٤٢٠ حصانا، وقدرة البطاريات ٣٢٤ كيلووات في الساعة، ونظام الشحن يصل من ٣ إلى ٤ ساعات للمحرك والدائرة المساعدة٢٤ فولت، والمسافة المقطوعة بعد إعادة الشحن ٢٥٠ كم بعدم استخدام التكييف و ٢١٠ كم بعد استخدام التكييف، ومدة الضمان ٣ سنوات أو بما يعادل ٣٠٠٠٠٠ كم ، وقطع الغيار المطلوبة لبرنامج الصيانة تعمل لمدة ١٠ سنوات، والبطاريات تعمل لمدة ٨ سنوات، الشاسية و الهيكل عمره الافتراضي ٧ سنوات، نظام القدرة يشمل المحركات الكهربائية والأجزاء والملحقات الكهربائية عمرها الافتراضي ٥ سنوات.
الإسكندرية تدخل عصر الأوتوبيس الكهربائي.. يسع 90 راكبا ومجهزا لذوى الاحتياجات.. تصل سرعته لـ80 كم في الساعة وبطاريته تكفى للسير 250 كم حتى إعادة الشحن.. والمحافظ: طفرة غير مسبوقة لتطوير النقل العام
الإسكندرية تدخل عصر الأوتوبيس الكهربائي.. يسع 90 راكبا ومجهزا لذوى الاحتياجات.. تصل سرعته لـ80 كم في الساعة وبطاريته تكفى للسير 250 كم حتى إعادة الشحن.. والمحافظ: طفرة غير مسبوقة لتطوير النقل العام
الإسكندرية تدخل عصر الأوتوبيس الكهربائي.. يسع 90 راكبا ومجهزا لذوى الاحتياجات.. تصل سرعته لـ80 كم في الساعة وبطاريته تكفى للسير 250 كم حتى إعادة الشحن.. والمحافظ: طفرة غير مسبوقة لتطوير النقل العام

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