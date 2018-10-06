ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم.. سحب قرعة ثمن نهائي كأس زايد بالرياض بحضور الفنانين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
تجرى اليوم السبت في الرياض، مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بعدما تأهلت أندية الأهلي والهلال والنصر من السعودیة، والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، ووفاق سطيف ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة الجزائریة، و الوداد والرجاء المغربیان، والمريخ السوداني، والنجم الساحلي التونسي، والوصل الإماراتي، والنفط العراقي، من دور الـ 32.

وستبدأ منافسات مباريات دور الـ16 من البطولة خلال شهر أكتوبر الجاري حتى شهر ینایر 2019 المقبل، حیث ستلعب مباریات ھذا الدور بنظام الذھاب والإياب (خروج المغلوب)، بینما ستعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال اجتماعا لها صباح الیوم، ومن ثم اجتماع للجان الانضباط والاستئناف والحكام، فیما سيشارك في مراسم قرعة دور الـ16 الفنانين: ناصر .القصبي وفایز المالكي ومحمد هنيدي، وذلك بحضور ممثلي الاتحادات العربية والأندية المتأهلة وحشد من الریاضیین العرب.

ترشيحاتنا

أهالي الراشدة بالوادي يلجأون للتكبير بعد فشل السيطرة على الحريق.. فيديو

شوقي : سنسحب كتب المستوى الرفيع المخالفة بعد توزيع Connect Plus

نجلة السادات: أبى تنبأ باستشهاده قبلها بأسبوعين وجهز مدفنه

المجاهد شلاش عرابي.. دوخ المخابرات الإسرائيلية وكون أخطر شبكات الجاسوسية

للنحيفات فقط.. نصائح وطرق لزيادة الوزن

الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر تتداول سيرته الشعوب

بث مباشر.. خطاب السيسي في الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر

ننشر تفاصيل دليل معلم أولى ابتدائي الخاص بنظام التعليم الجديد

حكم الصلاة في الميكروباص مع ترك القبلة والقيام والسجود.. فيديو

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال ميلانيا ترامب

وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو

الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب لا تقل خطورة عن باقي الحروب ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

البطل الأسوانى الشهيد أحمد محمد دياب تطوع فى حرب أكتوبر بعد انتهاء خدمته العسكرية.. ضحى بحياته فداءً للوطن.. وأسرته: فخورون بوالدنا.. صور

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

فيديو

الرئيس السيسي: الحفاظ على السلام يمثل تحديا لا يقل عن القتال
السيسي: فخورون بما حققناه ونتطلع لتحقيق المزيد .. فيديو
الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب لا تقل خطورة عن باقي الحروب ..فيديو
السيسي: واجهنا أصعب التحديات وحافظنا على دولتنا ..فيديو
الرئيس السيسي: تحية لروح الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وشهداء أكتوبر الأبرار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟