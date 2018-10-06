اليوم.. سحب قرعة ثمن نهائي كأس زايد بالرياض بحضور الفنانين

تجرى اليوم السبت في الرياض، مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم،

وذلك بعدما تأهلت أندية الأهلي والهلال والنصر من السعودیة، والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، ووفاق

سطيف ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة الجزائریة، و الوداد والرجاء المغربیان، والمريخ السوداني، والنجم الساحلي التونسي،

والوصل الإماراتي، والنفط العراقي، من دور الـ 32.