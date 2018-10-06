اليوم.. سحب قرعة ثمن نهائي كأس زايد بالرياض بحضور الفنانين

تجرى اليوم السبت في الرياض، مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بعدما تأهلت أندية الأهلي والهلال والنصر من السعودیة، والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، ووفاق سطيف ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة الجزائریة، و الوداد والرجاء المغربیان، والمريخ السوداني، والنجم الساحلي التونسي، والوصل الإماراتي، والنفط العراقي، من دور الـ 32.
وستبدأ منافسات مباريات دور الـ16 من البطولة خلال شهر أكتوبر الجاري حتى شهر ینایر 2019 المقبل، حیث ستلعب مباریات ھذا الدور بنظام الذھاب والإياب (خروج المغلوب)، بینما ستعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال اجتماعا لها صباح الیوم، ومن ثم اجتماع للجان الانضباط والاستئناف والحكام، فیما سيشارك في مراسم قرعة دور الـ16 الفنانين: ناصر .القصبي وفایز المالكي ومحمد هنيدي، وذلك بحضور ممثلي الاتحادات العربية والأندية المتأهلة وحشد من الریاضیین العرب.