طرق علاجية طبيعية لمرضي الانزلاق الغضروفي بدون جراحة

- العلاج الطبيعي بديل لبعض العمليات الجراحية ومسكنات الالم

- 3 انواع للعلاج الطبيعي لن يعرفها الكثير

- العلاج الطبيعي ومرضي الانزلاق الغضروفي

- السمنة احدي اسباب امراض العظام والانزلاق الغضروفي

- العلاج الطبيعي وخشونة الركبة



قال الدكتور احمد رفعت اخصائي العلاج الطبيعي لـ"صدي البلد" ان العلاج الطبيعي يعد احد الطرق البديلة لبعض العمليات الجراحية وليس جميعها، حيث يساعد على تخفيف الآلام الناتجة عن الانزلاق الغضروفي وخشونة الركبة.



كما هناك بعض الحالات الاخري كأصابات المخ والاعصاب وبعد جراحات المخ التي تؤثر علي الحركة، وقد تكون هذه الحالات علاجها الوحيد هو العلاج الطبيعي لاستعاده حركة المريض.



وأضاف ان العلاج الطبيعي يعمل علي تخفيف الالم ويعتبر افضل من المسكنات التي تضر اجهزة الجسم المختلفة وتؤثر صحيا علي المريض.



واشار الي ان هناك 3 انواع من العلاج الطبيعي



- العلاج اليدوي : الذي يعتمد علي الحركة للمفصل وتقوية العضلات حول المفاصل بالجسم .



- العلاج الكهربائي وهو مجموعة من الاجهزة منها اجهزة الموجات فوق الصوتية واجهزة الموجات التصادمية واجهزة الكهرباء لتقوية العضلات .



- العلاج المائي : الذي يعمل علي سهولة تحريك المفصل تحت الماء ويقوي العضلات فيساعد المريض علي استعادة قوته وصحته في وقت اسرع دون ان يبذل مجهود .



-العلاج الطبيعي لمرضي الانزلاق الغضروفي

اما عن امراض العظام التي تحتاج للعلاج الطبيعي هو انزلاق الغضروف سواء في الفقرات القطنية او الفقرات الصدرية او الفقرات العنقية .



ويعتبر العلاج الطبيعي المناسب لمريض الانزلاق الغضروفي من خلال جلسات الموجات الفوق صوتية، والتمارين التي تعيد الغضروف لمكانه للتخفيف من الالم والتمارين التي تعمل علي تقوية العضلات المحيطة بالغضروف .



تعليمات

يجب الحفاظ علي الجسم والوزن السليم، لأن السمنة احد الاسباب التي تؤدي الي امراض الانزلاق الغضروفي وتسبب المشاكل الصحية المتعددة.



العلاج الطبيعي وخشونة الركبة



يعتبر العلاج الطبيعي احدي العلاجات المناسبة لحالات خشونة الركبة لتقوية العضلات حول الركبة مع جلسات الكهرباء واستخدام الحرارة لفك التيبس الذي يسببه خشونة الركبة.