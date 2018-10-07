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ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:50 ص
الطفلة ريم أشرف
الطفلة ريم أشرف
قالت الطفلة ريم أشرف صاحبة الرقم القياسي لأطول غطسة في العالم، إنها ظلت تحت الماء 56 ساعة و25 دقيقة، وبالتالي تخطت الرقم المسجل بأكثر من 5 ساعات.

وأضافت ريم أشرف خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أنها عاشت حياة كاملة تحت الماء خلال هذه الفترة الزمنية، موضحة أنها قرأت كتب ولعبت بينج بونج ونامت تحت الماء ولم تمل أبدا لتحقيق هدفها وهو تحقيق الرقم القياسي.

وأهدت ريم أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز كسر رقم القياسي لأطول غطسة، مطالبة بلقاء الرئيس السيسي، قائلة: نفسي أسلم على الرئيس وأهديه هذا الإنجاز».

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