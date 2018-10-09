فريق أحد السعودي يجدد الثقة في مدربه

جدد نادي أحد السعودي، الثقة في مدربه الباراجوياني فرانشيسكو آرسي، بالرغم من حصد الفريق لنقطة واحدة فقط خلال أول 5 جولات من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وقال محمد نويفع، المشرف على الكرة بنادي أحد، في تصريحات إذاعية: "نواجه حالة من سوء الحظ والتي أضاعت علينا العديد من النقاط، رغم المستويات الجيدة التي يقدّمها الفريق".



وأضاف: "ثقتنا كبيرة في المدرب آرسي، ولا نرى أنه يتحمل بمفرده مسؤولية وضع الفريق غير الجيد في الدوري".



وتابع: "سنقيم معسكرًا خارجيًا خلال فترة التوقف الحالية، نستهدف من خلاله تغيير أجواء التدريبات، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم يوم اللاعبين".