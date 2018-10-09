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رياضة

فريق أحد السعودي يجدد الثقة في مدربه

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:03 ص
فرانشيسكو آرسي
فرانشيسكو آرسي
حسن العمدة
جدد نادي أحد السعودي، الثقة في مدربه الباراجوياني فرانشيسكو آرسي، بالرغم من حصد الفريق لنقطة واحدة فقط خلال أول 5 جولات من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد نويفع، المشرف على الكرة بنادي أحد، في تصريحات إذاعية: "نواجه حالة من سوء الحظ والتي أضاعت علينا العديد من النقاط، رغم المستويات الجيدة التي يقدّمها الفريق".

وأضاف: "ثقتنا كبيرة في المدرب آرسي، ولا نرى أنه يتحمل بمفرده مسؤولية وضع الفريق غير الجيد في الدوري".

وتابع: "سنقيم معسكرًا خارجيًا خلال فترة التوقف الحالية، نستهدف من خلاله تغيير أجواء التدريبات، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم يوم اللاعبين".

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