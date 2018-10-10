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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية داخل مزرعة بالمحلة الكبرى

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:07 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية داخل مزرعة بالمحلة الكبري .

وتلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير مباحث الجنائيه يفيد بتمكن العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "اسماعيل ا ا ب "31 سنه ومقيم ميت يزيد مركز السنطة وبحوزته بندقيه خرطوش و29 طلقه و22 فارغ وطبنجه عيار 9 مم و14 طلقه و2 فارغ و "الالفى ع ع ق"62 سنه ومقيم ميت يزيد مركز السنطة وبحوزته بندقيه خرطوش و13 طلقه داخل مزرعه بدائرة المركز

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

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