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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز أداء سنة الظهر 4 ركعات متصلة؟.. الإفتاء توضح الأفضل

سنة الظهر
سنة الظهر
أحمد سعيد

سنة الظهر القبلية من أهم ما يؤديه المسلم حيث إن ثوابها عظيم كما أخبرنا النبي وبشَّر من واظب على أدائها بتحريم جسده على النار، لذا يرغب عدد كبير في معرفة أحكام سنة الظهر ومنها هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة أم لا؟ وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي.

حكم أداء سنة الظهر 4 ركعات متصلة

وفي السياق، قال الدكتور مجدي عاشور أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن سنة الظهر قال بعض أهل العلم إنها ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، وهناك من قال أربع قبل الظهر وركعتان بعده وكلاهما صحيح.

وأضاف أمين عام دار الإفتاء، في فتى سابقة له، ما ورد أن النبي كان يصلي اثنان قبل الظهر ومثلهما بعده. 

من جانبه، قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه يجوز أداء سنة الظهر 4 ركعات متصلة، ولكن يفضل أن تكون مثنى مثنى أفضل.

12 ركعة في اليوم تبني لك بيتًا في الجنة

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السنن الرواتب المؤكدة في الصلوات الخمس اليومية، هي سنن عظيمة الثواب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ولا يتركها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له: "سنن الصلاة المؤكدة هي اثنتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر واثنتان بعده، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. وهذه هي الركعات التي يُطلق عليها السنن الرواتب المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم".

فضل السنن الرواتب

وأشار إلى الحديث الشريف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعًا، بُني له بيت في الجنة"، مؤكدًا أن هذا فضل عظيم لمن يداوم على هذه الركعات اقتداءً برسول الله.

وأكد فخر أن "ركعتي سنة الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها"، وهو ما ورد عن النبي في حديثه الصحيح، موضحًا أن المقصود هنا هما ركعتا السنة قبل صلاة الفجر، وليس الفريضة نفسها، وهو ما يدل على عِظَم أجر هذه السنة وأهميتها.

وأضاف: "من البركة أن يبدأ الإنسان يومه بالقيام لصلاة الفجر، ويؤدي ركعتي السنة قبلها، ثم ينشغل بورد من القرآن أو الذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بداية موفقة ليوم مليء بالطمأنينة والسكينة".

وتابع: "المواظبة على السنن تجلب البركة والراحة النفسية، وتُعد اتباعًا فعليًا لهدي النبي الكريم، وهي مما يُعين الإنسان على صلاح دينه ودنياه".

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