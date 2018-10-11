ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي للمصريين: مش عايز أقولكم كلام يزعل بس بقول الحقيقة .. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مي فهمي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المطلوب من المصريين فقط هو المشاركة في بناء وتعمير الدولة المصرية، مضيفا "كل ما تزعل ابني اكتر كل ما حد يضايقك ابني اكتر".

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن هناك الكثير يعاني من مشكلة فهم معنى الدولة بمفهومها الحقيقي بمطالبها وتحدياتها، مؤكدا أنه يتمنى أن يملك القدرة أن يفهم كل طالب معنى الدولة، حتى لا تنهار بفعل شائعات كاذبة وفوضى في التحليلات الزائفة من ناس مش عارفة حاجة في الدنيا بتتكلم.

وتابع "مش عايز اقولكم كلام يزعل بس بقولكم الحقيقة، لأنه ليس أمامنا سوى العمل والصبر".

موضوعات متعلقة

السيسي عن "الأوضاع الاقتصادية": يا إما نكافح أو نشحت.. فيديو

الرئيس السيسي: لن أسمح بإسقاط الدولة مرة أخرى.. امتلاك بنية تحتية متطورة شرط نجاح البرنامج الاقتصادي الطموح .. و2011 أفرزت تحديات صعبة

السيسي: «احنا عارفين بنعمل إيه كويس للبلد»

السيسي: لن أبيع الوهم.. ومحدش هيقعد في مكاني ويوعد وعود مش هيقدر يعملها

الشعب يسأل والرئيس يجيب.. السيسي يطمئن المصريين على عائد قناة السويس ومحاربة الإرهاب في سيناء ومصير المشروعات القومية الكبرى

السيسي يطالب رجال الأعمال بالتأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوما.. فيديو

ترشيحاتنا

أول صور لـ المسيخ الدجال المتهم بقتل جاره المسن في أكتوبر

10 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بخطر السرطان

قناة أمريكية: إعصار مايكل يضرب فلوريدا ومخاوف من كارثة بشرية

السيسي: طول ما احنا مكبلين بالدعم على كل حاجة عمرنا ما هنتقدم .. فيديو

6 خرافات صادمة عن طريقة شحن بطارية الهاتف

صحيفة سعودية: تركيا ليست آمنة.. بالأرقام

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة وحتى المنيب 3 أيام

احذري هذه الأشياء تؤدي للنزيف أثناء الدورة الشهرية

فيلم تسجيلي عن صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي بحرب أكتوبر.. فيديو

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سمنود

تصاعد أزمة إليسا وروتانا بسبب حجب أغنياتها

3 شخصيات فبركت شائعات حول اختفاء جمال خاشقجي.. ودور مهم لـ قطر والإخوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين خريجي كليات الحقوق

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

الري: 210 آلاف حالة إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون في لندن ..صور

فيديو

أول تعليق من السيسي على القبض على هشام عشماوي .. فيديو
السيسي: طول ما احنا مكبلين بالدعم على كل حاجة عمرنا ما هنتقدم .. فيديو
الرئيس السيسي: هدفي تشكيل وعي حقيقي للمواطنين بحجم التحديات.. فيديو
السيسي: حربنا لم تنته بعد لكن الأدوات والوسائل تغيرت.. فيديو
السيسي: 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟