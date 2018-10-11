السيسي للمصريين: مش عايز أقولكم كلام يزعل بس بقول الحقيقة .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المطلوب من المصريين فقط هو المشاركة في بناء وتعمير الدولة المصرية، مضيفا "كل ما تزعل ابني اكتر كل ما حد يضايقك ابني اكتر".





وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن هناك الكثير يعاني من مشكلة فهم معنى الدولة بمفهومها الحقيقي بمطالبها وتحدياتها، مؤكدا أنه يتمنى أن يملك القدرة أن يفهم كل طالب معنى الدولة، حتى لا تنهار بفعل شائعات كاذبة وفوضى في التحليلات الزائفة من ناس مش عارفة حاجة في الدنيا بتتكلم.



