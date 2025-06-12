طريقة عمل بغاشة في المنزل بأسهل الخطوات

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل بغاشة في المنزل، فهي من الحلويات الشهية و اللذيذة و التي يمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.

مقادير بغاشة





٥٠٠ جرام عجينة جلاش

الحشو:

٤ كوب حليب

كوب و ربع سكر

١ كوب سميد ناعم

١ ملعقة كبيرة ماء الزهر

١ ملعقة كبيرة ماء الورد

خليط الزيت

نصف كوب ماء صودا

نصف كوب زيت زيتون

١ ملعقة كبيرة سكر

للتزيين: سكر بودرة، قرفة





طريقة تحضير بغاشة



1. في كسرولة ضعي الحليب، السكر، السميد، ضعي الكسرولة على نار متوسطة، باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي باستمرار الى ان يتماسك الخليط. اضيفي ماء الزهر والورد ضعيه في طبق واسع، اتركيه جانبا ليبرد.

2. خليط الزيت، في وعاء ضعي الماء، زيت الزيتون، السكر

3. أحضري طبق فرن كبير الحجم، امسحيه بزيت الزيتون

4. خذي رقاقة من الجلاش، ضعي في الطبق بحيث تغطي القاع وبقية الجلاش بالخارج على الطاولة، استعملي ٤ رقاقات بحيث تغطي القاع ويبقى الزيادة على الجوانب.

خذي ٥ رقاقات، ضعيها جانبا ( ضعي فوقها فوطة لكي لا تجف)

5. لفي بقية الرقاقات على بعضها ( كما كانت في العبوة) ثم باستعمال السكين قطعيها الى شرائح رقيقة حوالي ١ سم. فككيها عن بعضها ثم وزعيها في الصينية.

6. انثري بعض الزيت على الرقاقات

7. وزعي الحشو

8. خذي اطراف الرقاقات التي خارج الطبق، ثم اقفليها على الحشو، وزعي عليها زيت، خذي رقاقة أخرى وكرري ذلك بحيث يتم توزع الزيت على كل الرقاقات .

9. خذي رقاقة من الرقاقات المتبقية، ثم ضعيها على الجلاش وادخلي الأطراف الى الداخل لتثبيتها جيدا ويصبح شكلها مرتب. كرري ذلك مع رقاقة أخرى لتستعملي بقية الرقاقات مع دهن الزيت بين كل رقاقة.

10. باستعمال عود خشبي اعملي الكثير من الثقوب في الجلاش لتسهيل خروج البخار أثناء الخبز.

11. سخني الفرن ١٨٠، اخبزيها ٥٠ دقيقة لتتحمر. انثري السكر والقرفة