هدية إمبراطورية.. مليون دولار للأميرة أياكو قبل زفافها

ستتسلم الأميرة أياكو اليابانية، الابنة الصغرى لابنة عم الإمبراطور اكيهيتو ، 106 ملايين و 750 ألف ين ما يقرب من مليون دولار من الولاية بعد زواجها من واحد من العامة وهو "كي موريا" في وقت لاحق من هذا الشهر ، وفقا لما أعلنه مجلس حكومي اليوم الخميس، بحسب صحيفة جابان توداي.



واستنادًا إلى القانون الخاص بتمويل الأسر الإمبراطورية ، سيتم دفع المبلغ الإجمالي للمحافظة على شكلها الإجتماعي حتى بعد أن تفقد وضعها الملكي بعد زواجها في 29 أكتوبر الجاري.



ويعد المبلغ مساويًا للحد الأعلى المنصوص عليه في القانون.



وتمت الموافقة على الدفع بالإجماع في اجتماع مغلق لمجلس اقتصاد البيت الإمبراطوري ، الذي يتألف من ثمانية أعضاء من بينهم رئيس الوزراء شينزو آبي، ورؤساء غرفتي النظام الغذائي ورئيس وكالة القصر الإمبراطوري.



ويتم تحديد المبلغ اعتمادًا على حالة أحد أفراد العائلة الإمبراطورية وتعفى الأموال من ضريبة الدخل.



حصلت نوريكو سينج ، وهي أخت أكبر سنا للأميرة أياكو ، على نفس المبلغ عندما تزوجت من كونيمارو سنج ، كاهن كبير في إيزومو تايشا ، في عام 2014.



وحصلت ساياكو كورودا ابنة الامبراطور اكيهيتو والامبراطورة ميتشيكو على 150 مليون ين عندما تزوجت من موظف حكومي في العاصمة طوكيو يوشكي كورودا في عام 2005.



ومن المقرر ان تتزوج الاميرة اياكو (28 عاما) الابنة الثالثة للامير الراحل تاكامادو والاميرة هيساكو من موريا (32 عاما) بآخر الشهر في احتفالية كبرى.

