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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

600 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في سادس أيام عيد الفصح

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 600 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

جاء الاقتحام  في سادس أيام عيد الفصح اليهودي.

وسبق ذلك أن اقتحم أكثر من 500 مستوطن ومتطرف  الأقصى.

وارتفع العدد بعد أن كان أساس الاقتحام اكثر من 400 مستوطن ومتطرف.

وتواصل الجماعات الاستيطانية اقتحام الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وكانت هناك منظمات للهيكل المزعوم، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.

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