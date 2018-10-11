بكري: الرئيس السيسي استعرض التحديات الاقتصادية أمام مصر بعد زيادة السكان

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام اليوم بتكريم مجموعة من الأبطال، وقد استقبل حرم اللواء المهندس باقي زكي يوسف، الذي ابتكر فكرة هدم خط بارليف بالمياه خلال حرب أكتوبر 1973، وتمكن من إيقاف خطوط النابلم.



وأوضح بكري خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الجندي محمود محمد مبارك الذي فقد نظره خلال العمليات العسكرية بسيناء، قد تحدث عن دور الدولة في رعاية المصابين، والتضحية التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب.



وأشار الإعلامي، إلي أن الرئيس السيسي قد تحدث عن التحديات التي تواجهها مصر، خاصة الاقتصادية بعد الارتفاع المستمر في تعداد السكان.

