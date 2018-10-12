ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

5 وصفات لزيادة الوزن بسرعة اختاري مايناسبك

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:34 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد تبحث العديد من الفتيات عن وصفات لزيادة الوزن بسرعة وقدم المعالج بالطب البديل محسن النادي أبرز الوصفات السهلة والسريعة لزيادة الوزن وهي :

خلطة الحلبة والزعتر والزبيب يتم تحضير هذه الوصفة كالآتي:
المكونات:
الحلبة، الزعتر، العسل، الفستق، الزبيب. طريقة التحضير والاستعمال:
تُخلط الحلبة والزعتر والزبيب والفستق مع بعضهم في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إلى الخليط الناتج العسل، ويتم تناول ملعقة منه في الصباح وملعقة في المساء.

خلطة السمنة والسكّر تُحضر هذه الخلطة كما بالخطوات الآتية:

المكونات:
ملعقة كبيرة من السّمنة، ملعقة كبيرة من السكّر. طريقة التحضير والاستعمال:
تخلط المكونات مع بعضها بشكلٍ جيدٍ، ويتم تناول الخلطة قبل نصف ساعة من الوجبة وعلى معدةٍ فارغةٍ، ويكرر ذلك يوميًا لمدة شهرٍ كاملٍ للحصول على أفضل النتائج.

عرق السوس
المكونات:
1-5 غرامات من جذور عرق السوس المجففة، الماء. طريقة التحضير والاستعمال: تغُلى جذور عرق السوس بالماء، ثم يتم شربها 3 مرات يوميًا، وينصح باستشارة الطبيب لهذه الوصفة للاحتياط.

خلطة الخميرة والسكر يتم تحضير هذه الخلطة كالآتي:
المكونات:
ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، الماء الدافئ، السكر. طريقة التحضير والاستعمال:
يتم إضافة الماء الدافئ إلى الخميرة الفورية، بعدها يضاف السكر ويحرّك الخليط جيدًا، ويترك لفترة من الزمن ثم يُشرب.


خلطة الخميرة والحليب يتم تحضير هذه الخلطة كالآتي:
المكونات:
ملعقة كبيرة من الخميرة، الحليب الدافئ، السكر. طريقة التحضير والاستعمال:
يتم إضافة الحليب الدافئ إلى الخميرة ويحرّك الخليط جيدًا، بعدها يضاف السكر ويشرب، وينصح بشرب هذا الخليط مرتين باليوم؛ الأولى بعد تناول وجبة الفطور والثانية يعد تناول وجبة العشاء.

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

الانتهاء من تطوير صالة تراخيص مرور بالخارجة في الوادي الجديد

مباحث الوراق تضبط وكرا حوله عاطلا لتصنيع الاستروكس وبحوزته 8 كيلو

كوريا الجنوبية: ننظر في نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية وبناء 3 محاور بشكل مرن

القوات المسلحة تكرم صانع معجزة فتح ثغرة الخط الذي لا يقهر

عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو

الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

علماء يطورون لقاحا لمكافحة نوبات الإسهال بين المسافرين

قطع الكهرباء عن 17 منطقة بطنطا اليوم

الولايات المتحدة تقلص نقل التكنولوجيا النووية إلى الصين حماية للأمن القومي

رد فعل دكة الزمالك عقب إحراز الهدف فى شباك منية سمنود ..فيديو

مصادر لـ الشرق الأوسط: مصر تتسلم عشماوي الأسبوع المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

فيديو

كريم العمدة: مصر تسير بخطى سليمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو
الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟