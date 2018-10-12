5 وصفات لزيادة الوزن بسرعة اختاري مايناسبك

قد تبحث العديد من الفتيات عن وصفات لزيادة الوزن بسرعة وقدم المعالج بالطب البديل محسن النادي أبرز الوصفات السهلة والسريعة لزيادة الوزن وهي :



خلطة الحلبة والزعتر والزبيب يتم تحضير هذه الوصفة كالآتي:

المكونات:

الحلبة، الزعتر، العسل، الفستق، الزبيب. طريقة التحضير والاستعمال:

تُخلط الحلبة والزعتر والزبيب والفستق مع بعضهم في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إلى الخليط الناتج العسل، ويتم تناول ملعقة منه في الصباح وملعقة في المساء.



خلطة السمنة والسكّر تُحضر هذه الخلطة كما بالخطوات الآتية:



المكونات:

ملعقة كبيرة من السّمنة، ملعقة كبيرة من السكّر. طريقة التحضير والاستعمال:

تخلط المكونات مع بعضها بشكلٍ جيدٍ، ويتم تناول الخلطة قبل نصف ساعة من الوجبة وعلى معدةٍ فارغةٍ، ويكرر ذلك يوميًا لمدة شهرٍ كاملٍ للحصول على أفضل النتائج.



عرق السوس

المكونات:

1-5 غرامات من جذور عرق السوس المجففة، الماء. طريقة التحضير والاستعمال: تغُلى جذور عرق السوس بالماء، ثم يتم شربها 3 مرات يوميًا، وينصح باستشارة الطبيب لهذه الوصفة للاحتياط.



خلطة الخميرة والسكر يتم تحضير هذه الخلطة كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، الماء الدافئ، السكر. طريقة التحضير والاستعمال:

يتم إضافة الماء الدافئ إلى الخميرة الفورية، بعدها يضاف السكر ويحرّك الخليط جيدًا، ويترك لفترة من الزمن ثم يُشرب.





خلطة الخميرة والحليب يتم تحضير هذه الخلطة كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة، الحليب الدافئ، السكر. طريقة التحضير والاستعمال:

يتم إضافة الحليب الدافئ إلى الخميرة ويحرّك الخليط جيدًا، بعدها يضاف السكر ويشرب، وينصح بشرب هذا الخليط مرتين باليوم؛ الأولى بعد تناول وجبة الفطور والثانية يعد تناول وجبة العشاء.



