ترامب يستبعد اختيار دينا باول كخليفة لنيكي هيلي في الأمم المتحدة

استبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح اختيار دينا باول، التي تعمل حاليا كمسئولة تنفيذية في بنك جولدمان ساكس، لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، خليفة لنيكي هيلي التي أعلنت استقالتها.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية أن ترامب لم يعد يدرس اختيار ينا باول لهذا المنصبز

وكان ترامب قد تحدث مع باول عن المنصب عقب إعلان هيلي استقالتها هذا الأسبوع.



وعملت باول في السابق كنائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وكان من الأعضاء البارزين في حملة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية.



