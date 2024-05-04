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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

90 ديمقراطيا في رسالة إلى بايدن: لا سلاح إلى إسرائيل بعد اليوم

بايدن
بايدن

حثت مجموعة من حوالي 90 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الرئيس الأمريكي جو بايدن  على النظر في وقف بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما ذكرت منصة أكسيوس الأمريكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي هزت فيه الاحتجاجات المكثفة المؤيدة للفلسطينيين حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، مما أثار قلق العديد من الديمقراطيين .

واستشهد المشرعون، بقيادة النائبين جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو) وكريس ديلوزيو (ديمقراطي من بنسلفانيا)، بمذكرة وقعها بايدن في فبراير الماضي تطالب إسرائيل بتقديم ضمانات بشأن الحفاظ على حقوق الإنسان في غزة.

ومن بين الضمانات أن الدولة "سوف تسهل ولن ترفض أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي" المساعدات إلى غزة، وإلا سيتم وقف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية.

ووقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على رسالة تتضمن هذه الضمانات في مارس الماضي.

و كتبت مجموعة الـ 88 ديمقراطيًا في رسالة إلى بايدن أنهم "يدعمون بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" لكنهم قالوا إن هناك "أدلة كافية" على أن إسرائيل تنتهك القانون الفيدرالي الذي تستند إليه المذكرة.

وأشاروا إلى ما ذكره مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة نصف ممتلئة فقط.

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