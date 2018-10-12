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أخبار العالم

حريق في قطار بألمانيا أثناء رحلته من فرانكفورت إلى كولونيا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
اشتعال قطار في ألمانيا
اشتعال قطار في ألمانيا
أحمد محرم
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن السلطات الألمانية بأن حريقًا نشب في قطار سريع أثناء رحلته من فرانكفورت إلى كولونيا، دون أن يسفر عن إصابات، وإن تسبب بتأخير في مواعيد الرحلات على خط السكة الحديدية.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن النيران اندلعت في القطار قرب مدينة ديردورف، وأن وكالات الطوارئ اندفعت إلى القطار بعد إيقافه ونجحت في إخلاء 510 ركاب كانوا على متنه.

وأضافت الصحيفة أن ملابسات اشتعال الحريق لا تزال قيد التحقيق.

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