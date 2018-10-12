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محافظات

الوادي الجديد تستضيف بطولة الجمهورية في الكاراتيه.. 25 أكتوبر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:25 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
منصور ابو العلمين
قال الدكتور صالح عتريس، عضو الاتحاد المصري للكاراتيه، والمشرف العام على مناطق الكاراتيه بالصعيد، إن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، قرر تحديد يوم 25 أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة، كاتا وكوميتيه، فردي وجماعي، تحت 14 عاما، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر.

وأضاف صالح، أن البطولة سيجري إقامتها بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، ويشارك فيها لاعبون من مناطق الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، لمناطق شمال الصعيد.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للكاراتيه، أن هذه البطولة الأولى التي تُجري على أرض الوادي الجديد، منذ إنشاء المنطقة كاراتيه الوادي الجديد، منذ 20 عاما، وأن ذلك يأتي في إطار خطة الاتحاد المصري للكاراتيه التي يتبناها في الفترة الأخيرة لدعم ونشر لعبة الكاراتيه، عن طريق مناطق لم تنظم أي بطولات من قبل.

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