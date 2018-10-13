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رياضة

أحمد كشري: أجيري محق في الشكوى من أرضية ستاد السلام.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:02 ص
أحمد كشري، مدرب
أحمد كشري، مدرب الترسانة
حسن العمدة
قال أحمد كشري، مدرب الترسانة، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لفريق المنتخب المصري لكرة القدم محق في الشكوى من أرضية ستاد السلام، الذي احتضن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف كشري، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن ملعب استاد السلام تحول من نجيل صناعي إلى طبيعي، واصفا حالة الملعب بالسيئة.

وأشار أحمد كشري، مدرب الترسانة إلى ملعب استاد السلام، يحتوي في الوقت الحالي على أكثر من حفرة صغيرة، ناتجة عن توالي إقامة المباريات على ذلك الملعب.

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