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أخبار البلد

شكري: الرئيس السيسي يوقع اتفاقيتي المنطقة الصناعية والمحطة النووية خلال زيارة روسيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:09 م
وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الحوار
صدي البلد
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن زيارة الرئيس السيسي المرتقبة لروسيا تأتي للتنسيق والتشاور الدولي بين البلدين وهناك لقاء سنوي يجمع الرئيسين.

وأضاف شكري - في حوار خاص أجرته الإعلامية أمل الحناوي لقناة روسيا اليوم - أن العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بينهما وهذا متصل بالتوقيع علي اتفاقيات في الفترة الماضية في إطار إقامة المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ومحور قناة السويس وأيضًا تنفيذ اتفاق الضبعة وإقامة محطة الطاقة النووية بجانب العمل علي توسيع التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل حجمه إلي ٦ مليارات ونصف المليار دولار أمريكي ونعمل علي تضييق الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.

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