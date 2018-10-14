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أخبار البلد

الصحة تحذر المؤسسات الصيدلية من بيع مكمل غذائي غير مسجل ..تعرف عليه

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:06 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
حذرت وزارة الصحة، في منشورها رقم «73» من تناول مكمل غذائي بالأسواق، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأصدرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة منشورا حمل رقم 72 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر pro-vit syrup والمدون له رقم تسجيل 3222/2008 .

وأفادت إدارة الصيدلة أن المستحضر غير مسجل بسجل المكملات الغذائية طبقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى إدارة التسجيل، وكذلك أفاد المعهد القومي للتغذية بأن المستحضر غير مسجل لديه.

وأكدت الادارة أنه تم ابلاغ كافة الادارات انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي مؤسسة صيدلية في حالة ضبط هذا المستحضر لديها.

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الصحة تحذر من مكمل غذائي موجود بالأسواق

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