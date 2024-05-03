خطيب الأوقاف: الأنبياء والصالحين تخلقوا بالأمانة لعظم شرفها ومكانتها

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، إن الأمانة خلق عظيم تخلق بها الأنبياء والمرسلون وتخلق بها عباد الله الصالحين، وذكرها ربنا وخلدها في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأضاف حامد إبراهيم، خلال خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أن الله أعلى شأن الأمانة ورفع قدرها ووصف بها المخلصين من عباده، فقال تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ).







وأوضح، أن النبي الكريم سيدنا محمد، تخلق بالأمانة قبل البعثة فكان مشهورا بين قومه بالصادق الأمين، ولم يأت نبي ولا رسول إلى قومه إلا قال لهم (إني لكم رسول أمين).