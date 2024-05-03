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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح ممفيس للأدوية تنمو 375% لتسجل 166.3 مليون جنيه خلال 9 أشهر

ممفيس للأدوية
ممفيس للأدوية

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، ارتفاع أرباحها بنسبة 374.5%، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2023/2024.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 60% من أسهم ممفيس للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص، وتنتج مختلف أنواع الأدوية

وأوضحت القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي ربح 166.368 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2024، مقابل صافي ربح بلغ 35.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 664.577 مليون جنيه، مقابل 440.465 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

أرباح نصفية

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجلت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية صافي ربح بلغ 82.88 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 27.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول فى عام 1940، وفى عام 1977 أنشأت مصنعها الثاني الذي بدأ إنتاجه في عام 1988.

 

ممفيس للادوية القابضة للادوية وزارة قطاع الاعمال المستلزمات الطبية الصناعات الكيماوية

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