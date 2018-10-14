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توك شو

توقعات تفاؤلية من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري ..فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:32 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
توك شو
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، تقريرًا خاصًا بتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، تضمن خفض التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2018-2019، ليبلغ 3.7%.

وتوقع الصندوق خفض توقعات النمو بأمريكا لـ2.5% في 2018، إضافةً إلى انخفاض النمو بمنطقة اليورو لـ2% في 2018.

وأعلن الصندوق تفاؤله حيال معدل نمو الاقتصاد المصري، إضافةً إلى توقعه نموه بوتيرة 5.3% في 2018، و5.5 % في 2019، كما أن متوسط النمو سيبلغ نحو 6% حتى 2023.

وتابع التقرير أن معدل البطالة سوف ينخفض بنسبة 9.9% العام المقبل، إضافةً إلى هبوط معدلات التضخم لـ14% العام، ووصول نسبة العجز إلى 2.4% في 2019.

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