توقعات تفاؤلية من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري ..فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، تقريرًا خاصًا بتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، تضمن خفض التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2018-2019، ليبلغ 3.7%.





وتوقع الصندوق خفض توقعات النمو بأمريكا لـ2.5% في 2018، إضافةً إلى انخفاض النمو بمنطقة اليورو لـ2% في 2018.





وأعلن الصندوق تفاؤله حيال معدل نمو الاقتصاد المصري، إضافةً إلى توقعه نموه بوتيرة 5.3% في 2018، و5.5 % في 2019، كما أن متوسط النمو سيبلغ نحو 6% حتى 2023.



