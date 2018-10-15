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اقتصاد

جمارك القاهرة تحبط تلاعب في مستندات استيراد بـ 120.12 مليون جنيه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:16 ص
صدى البلد
محمد يحيي
أحبطت إدارتي التحريات والضبط والاستخبارات الجمركية برئاسة كل من محمد صبيح وجاد توفيق؛ محاولة تلاعب إحدى شركات الاستيراد بمستندات شحنة مستلزمات طبية تم الافراج عنها مؤقتا، بغرض سداد رسوم جمركية بأقل من القيمة الفعلية للشحنة بفارق سعري قدره 84.5 مليون جنيه.

ووفقا لتقرير اللجنة الجمركية، فإن الشحنة كانت عبارة 35 بيانا جمركيا لأصناف مستلزمات طبية، بقيمة إجمالية تبلغ 120.12 مليون جنيه بالرغم من تقديم مستندات مصطنعة بقيمة أقل قدرها 35.5 مليون جنيه بغرض التهرب الجمركي.

وتم تشكيل لجنة من (عبدالناصر محمد، حسن فكري، تامر صبحي، لميس عبدالودود، طارق سعيد، محمد عبدالله، محمد عوض ، محمود الصاوي، محمد رفعت،محمد زيادة ، أيمن كمال ، محمد عبدالحي) وتحرير محضر بالواقعة واخطار محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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