جمارك القاهرة تحبط تلاعب في مستندات استيراد بـ 120.12 مليون جنيه

أحبطت إدارتي التحريات والضبط والاستخبارات الجمركية برئاسة كل من محمد صبيح وجاد توفيق؛ محاولة تلاعب إحدى شركات الاستيراد بمستندات شحنة مستلزمات طبية تم الافراج عنها مؤقتا، بغرض سداد رسوم جمركية بأقل من القيمة الفعلية للشحنة بفارق سعري قدره 84.5 مليون جنيه.





ووفقا لتقرير اللجنة الجمركية، فإن الشحنة كانت عبارة 35 بيانا جمركيا لأصناف مستلزمات طبية، بقيمة إجمالية تبلغ 120.12 مليون جنيه بالرغم من تقديم مستندات مصطنعة بقيمة أقل قدرها 35.5 مليون جنيه بغرض التهرب الجمركي.



