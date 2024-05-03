حكم تلوين البيض وتناول وجبات شم النسيم.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح

تحدث الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن احتفال المصريين بعيد شم النسيم والموقف الشرعي للاحتفال به.

وقال أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن هناك فرق بين الأعياد الدينية والأعياد والمناسبات الاجتماعيه والقومية، التي لا ترتبط بالأعياد الدينية، متابعا: يوم العيد الديني له شعائر مخصوصة.



وأضاف أن المناسبات الاجتماعية ليس لها شعائر، فهي احتفالات وتقاليد مصرية قديمة يتم الاحتفال بها، منذ العصور القديمة، متابعا: الاحتفالات الاجتماعية لها مظاهر مختلفة.

وشدد على أن الطقوس التي تتم في عيد شم النسيم ليست محرمة ، ک تلوين البيض وتناول الوجبات المعينة، متابعا: نتناول في تلك المناسبة أطعمة مباحة ولا يوجد بها حرمانية.