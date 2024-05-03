للتجار.. ارتكاب هذا الفعل في شم النسيم يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه

شم النسيم 2024 ..يحتفي المصريون بعيد شم النسيم الاثنين المقبل الموافق 6 مايو ، والذي يعد إجازة رسمية من الحكومة للموظفين فى المؤسسات الحكومية والعاملين فى القطاع العام والخاص وفقًا لتصريحات حكومية.



ويتميز عيد شم النسيم 2024 بوجبة الفسيخ والرنجة، والتى تعد أحد وأبرز الوجبات الأساسية التى يتم تداولها بمختلف البيوت المصرية احتفالا بهذا اليوم.

وفي سياق متصل ، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.



ووسط هذه الأجواء قد تلجأ بعض المحال التجارية المخصصة في بيع الفسيخ والرنجة بعيد شم النسيم إلى الغش في أنواع اللحوم وبيعها فاسدة للمواطنين بقصد تحصيل أرباح مالية خيالية ، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طاولة القانون.

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عقوبة غش الأغذية فى القانون

تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.



و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.