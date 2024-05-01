12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

اجازات شهر مايو 2024.. يبحث الملايين من الموظفين عن إجازات شهر مايو 2024 ، لا سيما بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارين؛ الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

والثاني، بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وتجتمع إجازتي عيد العمال وشم النسيم مع موعد عيد القيامة 2024 في مصر، إذ يحتفل المسيحيون بعيد الفصح أو عيد القيامة يوم الأحد الموافق 5 مايو يعقبها إجازة شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو، ما يعني أن إجازة العمال وشم النسيم 5 أيام، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو.

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ومن المقرر الحصول على هذه الاجازات في شهر مايو الجاري 2024:



1- يوم الخميس 2 مايو.. إجازة عيد العمال.

2- يوم الجمعة 3 مايو.. عطلة أسبوعية.

4- يوم السبت 4 مايو.. عطلة أسبوعية.

5– يوم الأحد 5 مايو.. إجازة في البنوك ومعظم المؤسسات بسبب عيد القيامة المجيد

6- يوم الاثنين 6 مايو.. إجازة شم النسيم

7- الجمعة 10 مايو.. عطلة أسبوعية

8- يوم السبت 11 مايو.. عطلة أسبوعية.

9- يوم الجمعة 17 مايو.. عطلة أسبوعية.

10- يوم السبت 18 مايو.. عطلة أسبوعية.

11- يوم الجمعة 24 مايو.. عطلة أسبوعية.

12- يوم السبت 25 مايو.. عطلة أسبوعية.

ويشار إلى أن أول الـ«5 أيام الإجازة» هو يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو والموافق عيد العمال، الذي من المقرر ترحيل إجازته إلى يوم الخميس الموافق 2 من نفس الشهر، وذلك طبقا لما أُضيف كفقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والتي يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الأحوال التي يقدرها استبدال يوم آخر، في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته، بأي من أيام العطلات المشار إليها.

إجازات الحكومة



تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.

اجازات القطاع الخاص

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.



ضعف الأجر لهؤلاء الموظفون

إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024 ..يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

