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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

11 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بشأن الإجازات في مايو

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

يحصل الموظفون والطلاب على عدد كبير من أيام الإجازات الرسمية والاعتيادية خلال شهر مايو المقبل، وتكون مدفوعة الأجر، للقطاعين العام والخاص خلال مايو.

إجازات شهر مايو

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين؛ الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني؛ بأن يكون يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القراران على أن يكون يوما الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

11 يوما

 ويحصل الموظفون أيضا على الإجازات الرسمية العادية خلال شهر مايو ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، والتي تقدر بـ9 أيام طوال الشهر، ليصبح عدد إجازات المواطنين 11 يوما خلال شهر مايو 2024.

ونرصد أيام العطلات وإلإجازات التي سيحصل عليها العاملون في القطاع الخاص والحكومي في شهر مايو 2024:

- السبت والجمعة 3 و 4 مايو.

- الأحد والاثنين 5 - 6 مايو المقبل وهي إجازة مدفوعة الأجر.

- الجمعة والسبت 10 و11 مايو.

- الجمعة والسبت 17 و18 مايو.

- الجمعة والسبت 24 و25 مايو.

- الجمعة 31 مايو.

 

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