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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

قبل شم النسيم.. أعرف ازاي تفرق ما بين الفسيخ الفاسد والصالح| فيديو

صدى البلد

يقبل المواطنون على تناول وجبة الفسيخ والرنجة، في موسم شم النسيم، ورصدت عدسة صدى البلد نصائح هامة لمراعاتها عند شرائه من الاسواق.

وأشارت واحدة من تجار الفسيخ، الى ان هناك أنواع سمك متعددة يتم تمليحها، ويجب توافر علامات لتدل على جودة الفسيخ، منها تخليلها في صناديق خشبية، والسمك الطازج، ومدة التخليل. 

الممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة 

 1- مرضى الضغط العالى

تناول الفسيخ والرنجة والأملاح عموماً يسبب لهم زيادة نسبة الماء فى الجسم، مما يسبب زيادة ضغط الدم ، وظهور أعراض مثل مشاكل فى الرؤية، ألم فى الصدر، الش عور بالتعب، عدم انتظام ضربات القلب، صداع، صعوبة فى التنفس وغيرها من الأعراض المعروفة.

 

 

2- مرضى تقرحات المعدة

كما ان تناول الرنجة قد تسبب مضاعفات كبيرة  لأصحاب تقرحات المعدة، أو احتشاء فى عضلة القلب، وهبوط الدورة الدموية، وأصحاب الحساسية من الأسماك فجميعهم ممنوعون تماما من تناول الأسماك المملحة.ونحذر من تناول الفسيخ للأشخاص الذين يمثل لهم خطراً على صحتهم، وهم الأطفال دون الثالثة، والحوامل والمرضعات، ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة.

3- مرضى فشل عضلة القلب

يسبب تناول الأملاح زيادة نسبة الماء فى الجسم، مما يسبب زيادة العبء على القلب.

4- مرضى تليف الكبد

 من ضمن قائمة الممنوعين من تناول الأملاح، لأن ذلك يسبب فشل الكبد والدخول فى غيبوبة كبدية.

 

 

 

 

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الفسيخ والرنجة تناول الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم موسم شم النسيم وجبة الفسيخ

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