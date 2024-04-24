7 أيام إجازة.. اعرف موعد شم النسيم وعيد العمال رسميًا بعد التعديل

تصدّر موعد عطلة شم النسيم لعام 2024 وعيد العمال محرك البحث «جوجل»، بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين؛ ونص القراران على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

شم النسيم

عدد أيام إجازة شم النسيم

ويرصد لكم موقع “صدى البلد”، خلال السطور التالية موعد إجازة شم النسيم، وعدد أيامها بعد ضم إجازة عيد العمال، وعدد أيام إجازة عيد تحرير سيناء.

تختلف مواعيد عيد شم النسيم من عام إلى آخر، وفي عام 2024، يصادف يوم الاثنين، 6 مايو.

يُعتبر هذا اليوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، ويحق لهم الحصول على أجر كامل.

وقرر مجلس الوزراء تعديل الإجازات الرسمية لعام 2024، حيث تم تحديد يوم الأحد الموافق 5 مايو كإجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلاً من الأربعاء الأول من مايو.

وقد تم أيضًا تعيين يوم الاثنين الموافق 6 مايو كإجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

وبهذا، يصبح عدد أيام الإجازات بما في ذلك العطلة الأسبوعية أربعة أيام متتالية، ابتداءً من يوم الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024 بعد انتهاء الصوم الكبير، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024. وبعد ذلك، يأتي عيد شم النسيم في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.

إجازة عيد تحرير سيناء 2024

إجازة عيد تحرير سيناء 2024 تعتبر أول إجازة للموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث يصادف يوم الخميس الموافق 25 أبريل عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

يليها يوما العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك يحصل موظفو الحكومة المصرية على عطلة متواصلة تمتد لثلاثة أيام.

عدد أيام الإجازات المقبلة في شهري إبريل ومايو 2024

ووفقًا لقرار ترحيل الإجازات، تكون إجازات شهري أبريل ومايو 2024، 7 أيام لموظفي الحكومة، خاصة المسيحيين، وتتمثل فيما يلي:

إجازة عيد تحرير سيناء 2024: الخميس الموافق 25 أبريل.

عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 أبريل.

عطلة أسبوعية: السبت الموافق 27 أبريل.

عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.

عطلة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.

إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.

إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024