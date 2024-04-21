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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحسابات الفلكية وتحديد يوم شم النسيم في ندوة بمكتبة مصر الجديدة.. غدا

صدى البلد

تنظم مكتبة مصر الجديدة في الساعة الخامسة من مساء غد الاثنين ندوة علمية بعنوان" شم النسيم والحسابات الفلكية "، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، تتناول اسباب الارتباط بين يوم شم النسيم وفصل الربيع.

وأشار الدكتور نبيل حلمي،رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ،في تصريح له اليوم ، إلى أن الأمسية يحاضر فيها المهندس عصام جودة مدير الجمعية المصرية لعلوم الفلك ،وتدور محاورها عن كيفية تحديد موعد يوم شم النسيم ، واسباب عدم وجود موعد ثابت له ورغم ذلك يوافق يوم الإثنين، والتقويم الذى يحدده .


يذكر ان شم النسيم يوافق هذا العام 2024 يوم 6 مايو المقبل، وهو عيد مصري قديم له طقوس احتفالية عمرها يتجاوز 4700 عام، تلك التي يمارسها المصريون احتفاءً بقدوم شم النسيم ، إذ بدأ الاحتفال به رسميا منذ نهاية الأسرة الثالثة في عام 2700 قبل الميلاد، ليصبح بذلك العيد الشعبي الأقدم في مصر، وربما في التاريخ الإنساني بأكمله .

وارتبطت تسمية "شم النسيم"، بالتقويم الزراعي المصري، وكان عيد شم النسيم وثيق الصلة في وجدان المصريين القدماء ببداية الخلق إذ كانت لديهم في معتقداتهم الدينية نظريات يفسرون من خلالها كيف نشأ الكون ، ومن بين تلك النظريات، أن الكون بأكمله "انبثق من بيضة كبيرة"، لذا فإن احتواء مائدة أعياد شم النسيم على البيض له دلالة دينية مهمة.

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