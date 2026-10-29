إيطاليا تؤجل الموافقة على حزمة مساعداتها العسكرية الثالثة عشرة لأوكرانيا

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن روما أرجأت الموافقة على حزمة مساعداتها العسكرية الثالثة عشرة لأوكرانيا، والتي يُتوقع أن تتضمن صواريخ “أستر 30” المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي .

ونقلت الصحيفة، عن مصادر حكومية، القول بأن الحزمة جاهزة لكنها معطلة بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

ووفقاً للتقرير، فقد تأجلت الموافقة من يوليو إلى سبتمبر، ثم إلى ما بعد مؤتمر حزب “الرابطة”.

وتشير الصحيفة إلى أن روما قد تنتظر الآن إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، وذلك لتقييم النهج المستقبلي لواشنطن تجاه أوكرانيا.

وبحسب التقارير، كانت آخر شحنة مساعدات إيطالية لأوكرانيا قد أُرسلت في ديسمبر 2025.