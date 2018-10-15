بوتين يصدر مرسوما بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع مصر

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسوما بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي على أعلى المستويات مع مصر.



وينص المرسوم ، الذي نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين ، على قبول مقترحات وزارة الخارجية الروسية المتوافق عليها مع أجهزة السلطة التنفيذية الروسية الفيدرالية المعنية بشأن توقيع اتفاقية بين روسيا ومصر حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة لروسيا تستغرق 3 أيام ، يلتقي خلالها بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود بعد غد الأربعاء لبحث مجموعة من القضايا الدولية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف ثم يعقد لقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو يليها إلقاء كلمة داخل المجلس ليصبح أول رئيس أجنبي يلقي كلمة فيه.

