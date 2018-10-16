جياكومتى الفرنسية تنظم معرضا لأعمال الرسام السويسرى ألبرتو جياكومتي

نظمت كاترين – جرونيه مديرة مؤسسة جياكومتى الفرنسية، معرضا فى متحف مايلول الفرنسى لأعمال الرسام السويسرى ألبرتو جياكومتى،ومقارنتها بأعمال الفنانين الآخرين مثل رودان وبورديل واويى –زادكين وجاك –ليبشينز.



ويلقى المعرض الضوء على المشوار الفنى للنحات السويسرى الذى وصل إلى باريس فى 1922 ودرس فى أكاديمية دى لاجراند شوميار .. و كان الفنان قد نحت تمثالا لرأس أخيه وهو فى الرابعة عشر من عمره .. وقد اهتم بنحت الوجوه النسائية ، مثل تمثال المرأة المعلقة والمرأة النائمة و هى تحلم فى 1929 والرجل الذى يمشى فى 1960 .



وقد تأثر الفنان بالفن السريالى والفن القديم فى مصر القديمة ولكنه رفض المدرسة التكعيبية ولم يتأثر بها .