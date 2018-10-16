مودريتش: لن ألعب أبدا بجوار ميسي

قال الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، إنه لن يلعب أبدًا، بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة.



وأضاف مودريتش، في حوار مع مجلة فرانس فوتبول "اللعب بجوار ميسي؟،إنني أخوض المباريات ضده، لن ألعب معه أبدًا، رغم أنه من أفضل اللاعبين في التاريخ".



وتابع "الكثيرون يعتقدون أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب هذا العام للاعب فرنسي، على اعتبار أن فرنسا أحرزت لقب مونديال 2018".



وقال إنه "من بين اللاعبين الفرنسيين، أود أن أختار أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، نظرًا لما قدمه الموسم الماضي".



ويعد الكرواتي لوكا مودريتش، من أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.



ونال مودريتش، جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، بعدما قاد منتخب بلاده لوصافة كأس العالم، بعد الخسارة 2-4 في المباراة النهائية أمام نظيره الفرنسي.



وبفضل الميدالية الفضية لمونديال 2018، حصد النجم الكرواتي، جائزتي أفضل لاعب على مستوى العالم وقارة أوروبا، متفوقًا على كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.